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1 час назад

Евгения Медведева показала новые снимки с необычной фотосессии

Чемпионат.com

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, россиянка Евгения Медведева опубликовала в своём телеграм-канале новые кадры с необычной фотосессии. Спортсменка была одета в белый купальник, на её лицо и тело также нанесли белила. Ранее Медведева уже выкладывала подборку снимков с этой фотосессии.

Евгения Медведева показала новые снимки
Фото: ТАССТАСС
telegram

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,
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