Евгения Медведева показала новые снимки

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, россиянка Евгения Медведева опубликовала в своём телеграм-канале новые кадры с необычной фотосессии. Спортсменка была одета в белый купальник, на её лицо и тело также нанесли белила. Ранее Медведева уже выкладывала подборку снимков с этой фотосессии.