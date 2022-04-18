Стало известно состояние упавшего на шоу Плющенко фигуриста

Фигурист Евгений Семененко после падения на шоу Евгения Плющенко продолжает находиться в больнице, он испытывает головные боли и неприятные ощущения в позвоночнике. Об этом рассказала тренер спортсмена Татьяна Мишина.

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«Евгений находится в удовлетворительном состоянии. Головные боли по-прежнему остаются, есть болезненные ощущения в области позвоночника», - приводит News.ru слова тренера.

Мишина сообщила, что в понедельник Семененко еще раз сделают МРТ головного мозга. По ее словам, давать прогнозы о выздоровлении спортсмена пока преждевременно.

16 апреля Семененко упал во время выступления на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Фигурист ударился головой о лед, попытался возобновить выступление, но не смог и покинул арену на носилках. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.