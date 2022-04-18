Стало известно состояние упавшего на шоу Плющенко фигуриста

Фигурист Евгений Семененко после падения на шоу Евгения Плющенко продолжает находиться в больнице, он испытывает головные боли и неприятные ощущения в позвоночнике. Об этом рассказала тренер спортсмена Татьяна Мишина.
«Евгений находится в удовлетворительном состоянии. Головные боли по-прежнему остаются, есть болезненные ощущения в области позвоночника», - приводит News.ru слова тренера.
Мишина сообщила, что в понедельник Семененко еще раз сделают МРТ головного мозга. По ее словам, давать прогнозы о выздоровлении спортсмена пока преждевременно.
16 апреля Семененко упал во время выступления на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Фигурист ударился головой о лед, попытался возобновить выступление, но не смог и покинул арену на носилках. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.
Семененко 18 лет. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне 2021/2022 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвертое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022.