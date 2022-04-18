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1 час назад

Стало известно состояние упавшего на шоу Плющенко фигуриста Семененко

Вероника Полынина

Фигурист Евгений Семененко после падения на шоу Евгения Плющенко продолжает находиться в больнице, он испытывает головные боли и неприятные ощущения в позвоночнике. Об этом рассказала тренер спортсмена Татьяна Мишина.

Стало известно состояние упавшего на шоу Плющенко фигуриста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Евгений находится в удовлетворительном состоянии. Головные боли по-прежнему остаются, есть болезненные ощущения в области позвоночника», - приводит News.ru слова тренера.

Мишина сообщила, что в понедельник Семененко еще раз сделают МРТ головного мозга. По ее словам, давать прогнозы о выздоровлении спортсмена пока преждевременно.

Бестемьянова прокомментировала падение фигуриста Семененко

16 апреля Семененко упал во время выступления на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Фигурист ударился головой о лед, попытался возобновить выступление, но не смог и покинул арену на носилках. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко 18 лет. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне 2021/2022 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвертое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022.

Фигурное катание,Евгений Семененко,Татьяна Мишина,Евгений Плющенко,
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