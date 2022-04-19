Алёна Косторная рассказала, комфортно ли ей работать с Буяновой после Тутберидзе

«Как мне сейчас в ЦСКА? Отлично. Тренировки каждый день, два раза в день. Бывают полувыходные, но это запланированная акция. Как атмосфера? Тренировочная, рабочая атмосфера. Всё как всегда.Комфортно ли мне с Еленой Германовной? Я думаю, мы друг друга изучаем. Первые пару дней я вышла — и меня аж трясло, я боялась очень сильно. А сейчас я выхожу на тренировку — и я понимаю Елену Германовну. Мне очень комфортно, очень удобно. Я надеюсь, мы ещё лучше узнаем», — сказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».