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30 минут назад

Алёна Косторная рассказала, комфортно ли ей работать с Буяновой после Тутберидзе

Чемпионат.com

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала в подкасте «Ход коньком» о том, комфортно ли ей работать с Еленой Буяновой. Ранее Косторная занималась под руководством Этери Тутберидзе.

Алёна Косторная рассказала, комфортно ли ей работать с Буяновой после Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как мне сейчас в ЦСКА? Отлично. Тренировки каждый день, два раза в день. Бывают полувыходные, но это запланированная акция. Как атмосфера? Тренировочная, рабочая атмосфера. Всё как всегда.Комфортно ли мне с Еленой Германовной? Я думаю, мы друг друга изучаем. Первые пару дней я вышла — и меня аж трясло, я боялась очень сильно. А сейчас я выхожу на тренировку — и я понимаю Елену Германовну. Мне очень комфортно, очень удобно. Я надеюсь, мы ещё лучше узнаем», — сказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Полная версия эксклюзивного интервью с Алёной Косторной выйдет на YouTube-канале Чемпионат. Подкаст сегодня, 19 апреля, в 18:00.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,
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