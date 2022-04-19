«Был большой скандал». Косторная об уходе от Тутберидзе

«Был очень большой скандал внутри. Там звенья: я, как действующее лицо, Этери Георгиевна, мама и федерация. И я выхожу на лёд, Саша ушла, а у нас было такое, что часто хвалили Сашу и ставили нам многим в пример. Мы думали: «Ну, Саши нет, может быть, хоть в этот раз нас оценят». Раз — и опять нет. И мы такие: «Блин, ну как?» И опять: «Она молодец, а ты…» Я думаю, да блин, ну достали. И я понимаю, что если сейчас я перейду в «Ангелы» к Сергею Александровичу (Розанову), это вроде бы одна школа, но разные направления. Я подумала, что тут мне никто ничего не скажет, никого не будут ставить мне в пример. И я значит сказала, что перехожу, вот меня гнобят-чмырят, я устала от этого, я хочу нормального отношения к себе как к спортсмену. Как минимум, не тотального унижения при всей группе.