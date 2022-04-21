Тарасова осудила Косторную за слова о мужчинах

«Я не согласна с мнением Алены Косторной. При выборе тренера по фигурному катанию нужно учитывать профессиональные качества, а мужчина или женщина – вопрос второстепенный, не имеющий никаких факторов. Не так важно, с каким тренером она сейчас, чтобы добиться высоких результатов, важнее ее стремление и труд», – сказала Тарасова.