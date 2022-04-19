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1 час назад

Косторная заявила, что тренеры-мужчины не являются для неё авторитетом

News.ru

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что не воспринимает мужчин в качестве тренера. В интервью «Чемпионату» она призналась, что для неё мужчины не являются авторитетными специалистами в фигурном катании.

Косторная отказалась считать тренеров-мужчин авторитетом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я не воспринимаю мужчину-авторитета. Для меня это не авторитет. Я опираюсь больше на жизненный опыт, на какие-то познания, еще что-то, а не на патриарха, — сказала Косторная.

Отметим, что Алёна Косторная тренировалась у Этери Тутберидзе, с которой стала чемпионкой Европы. В сезоне-2020/21 спортсменка выступала под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021 года она снова вернулась к Тутберидзе.

«Был большой скандал». Косторная об уходе от Тутберидзе

В марте этого года спортсменка вновь покинула Тутберидзе и стала тренироваться у Елены Буяновой.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,Евгений Плющенко,
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