Ольга Бузова высказалась об откровенной фотосессии Евгении Медведевой

«Женю Медведеву осудили за фотосессию, хотя о её заслугах мы почему-то не говорим. Мы не собирались на пресс-конференции и не говорили о заслугах наших спортсменов — это обидно», — передаёт слова Бузовой корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.