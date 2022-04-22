Евгения Медведева раскрыла реакцию близких на ее фотосессию в мужском журнале

— Фидбэк? Не так много я сидела в соцсетях, не было много на это времени. Но среди комментариев я бы особо ничего не выделяла. Понятно, что люди разбились на два лагеря: за и против. Ну, а какая разница (смеется)? Главное, что я получила удовольствие. Обложка получилась классной! На самом деле много позитивных отзывов.