Евгения Медведева раскрыла реакцию близких на ее фотосессию в мужском журнале

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью «Матч ТВ» объяснила, какая реакция была у окружающих, когда она приняла участие в интимной съемке для журнала MAXIM.
— Вспомните самый неожиданный фидбэк, который вы получили после того, как все увидели фотосессию в мужском журнале?
— Фидбэк? Не так много я сидела в соцсетях, не было много на это времени. Но среди комментариев я бы особо ничего не выделяла. Понятно, что люди разбились на два лагеря: за и против. Ну, а какая разница (смеется)? Главное, что я получила удовольствие. Обложка получилась классной! На самом деле много позитивных отзывов.
— Позитивные отзывы подбадривали вас в том, что вы сделали все правильно?
— Я просто знаю, что я сделала все правильно (смеется). Я очень благодарна людям, которые высказали лично свои комментарии в мой адрес.
— Как близкие отреагировали на фотосессию?
— Я без одобрения близких не пошла бы. Вокруг меня только любовь, поддержка. Поддержка моего каждого шага, решения. Все позитивно.