Тарасова оценила возможное участие россиян в чемпионате Армении

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что российские фигуристы примут участие в открытом чемпионате Армении.
"Примут, значит примут. Не понимаю пока смысла. Вообще у нас в мае не соревнуются, а готовятся к новому сезону", — приводит слова Тарасовой Sport24.
Спортивный агент Ани Закарян подтвердил информацию об участии россиян в открытом чемпионате Армении по фигурному катанию. Ожидается, что участниками от России станут фигуристы, пропустившие Олимпийские игры в Пекине.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов. Они приняли участие в Кубке Первого канала, где команда Щербаковой стала победителем.
Ранее серебряный и бронзовый олимпийский призер Александр Жулин со скептицизмом воспринял новость о выступлении российских фигуристов в открытом чемпионате Армении.