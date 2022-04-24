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1 час назад

Тарасова отреагировала на возможное участие россиян в открытом чемпионате Армении

Газета.Ruиещё 11

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что российские фигуристы примут участие в открытом чемпионате Армении.

Тарасова оценила возможное участие россиян в чемпионате Армении
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

"Примут, значит примут. Не понимаю пока смысла. Вообще у нас в мае не соревнуются, а готовятся к новому сезону", — приводит слова Тарасовой Sport24.

Спортивный агент Ани Закарян подтвердил информацию об участии россиян в открытом чемпионате Армении по фигурному катанию. Ожидается, что участниками от России станут фигуристы, пропустившие Олимпийские игры в Пекине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов. Они приняли участие в Кубке Первого канала, где команда Щербаковой стала победителем.

Ранее серебряный и бронзовый олимпийский призер Александр Жулин со скептицизмом воспринял новость о выступлении российских фигуристов в открытом чемпионате Армении.

Фигурное катание,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Александр Жулин,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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