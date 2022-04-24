Тарасова оценила возможное участие россиян в чемпионате Армении

"Примут, значит примут. Не понимаю пока смысла. Вообще у нас в мае не соревнуются, а готовятся к новому сезону", — приводит слова Тарасовой Sport24.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов. Они приняли участие в Кубке Первого канала, где команда Щербаковой стала победителем.