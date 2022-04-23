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1 час назад

Слуцкая выдвинула свою кандидатуру на пост президента Федерации фигурного катания Москвы

Газета.Ru

Двукратная призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая выдвинула свою кандидатуру на пост президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

Слуцкая захотела возглавить Федерацию фигурного катания Москвы
Фото: Агентство городских новостей «Москва»Агентство городских новостей «Москва»

«Как бы это ни выглядело самонадеянно, Федерация фигурного катания Москвы — это все-таки некоммерческая организация, и я имею достаточный опыт подобной работы», — приводит слова Слуцкой ТАСС.

Слуцкая заявила, что ее имя поможет бывшей спортсменке на новой должности, а также выразила понимание сложности работы на посту президента ФФКМ.

«Мое имя в фигурном катании никуда не делось и не денется. Предложение я рассматривала недолго, но к вопросу согласия выдвинуть кандидатуру подходила кропотливо, понимая, что это непростая работа», — заявила экс-фигуристка.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен.

Ранее фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями от посещения третьего матча финала Кубка Гагарина между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

Фигурное катание,Евгения Медведева,Ирина Слуцкая,Металлург,
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