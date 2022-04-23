В США назвали опасность пятерного прыжка Трусовой

Американский тренер Рафаэль Арутюнян оценил возможность российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок. Об этом сообщает RT.
Наставник полагает, что данный элемент возможен, но есть опасность при приземлении.
«Опасность этого прыжка вовсе не в том, что перед каждым фигуристом стоит некий психологический барьер. Она в приземлении. Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка — всё-таки время нахождения спортсмена в воздухе чётко ограничено и количество оборотов может определять только скорость вращения», - сказал Арутюнян.
По его словам, если спортсмен «недокрутит обороты», он может так подвернуть ногу, что коленные связки «будут просто вырваны».
Специалист также отметил, что Трусовой по силам такой прыжок: она высоко прыгает и быстро вращается в воздухе, у неё очень хорошие лутц и тулуп.
«Оба прыжка вполне реалистичны, чтобы добавить пятый оборот, если целенаправленно этим заниматься», - сказал Арутюнян.
Он добавил, что проблемы могут быть с психологической собранностью спортсменки, поскольку «девочки в этом плане - особенные создания».
Ранее тренер Александр Жулин заявил, что «пять оборотов – это сложная штука» и он будет потрясен, если увидит подобный прыжок.