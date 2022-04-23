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1 час назад

В США назвали опасность пятерного прыжка Трусовой

Майк Габриелян

Американский тренер Рафаэль Арутюнян оценил возможность российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок. Об этом сообщает RT.

В США назвали опасность пятерного прыжка Трусовой
Фото: ТАССТАСС

Наставник полагает, что данный элемент возможен, но есть опасность при приземлении.

«Опасность этого прыжка вовсе не в том, что перед каждым фигуристом стоит некий психологический барьер. Она в приземлении. Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка — всё-таки время нахождения спортсмена в воздухе чётко ограничено и количество оборотов может определять только скорость вращения», - сказал Арутюнян.

По его словам, если спортсмен «недокрутит обороты», он может так подвернуть ногу, что коленные связки «будут просто вырваны».

Специалист также отметил, что Трусовой по силам такой прыжок: она высоко прыгает и быстро вращается в воздухе, у неё очень хорошие лутц и тулуп.

«Оба прыжка вполне реалистичны, чтобы добавить пятый оборот, если целенаправленно этим заниматься», - сказал Арутюнян.

Он добавил, что проблемы могут быть с психологической собранностью спортсменки, поскольку «девочки в этом плане - особенные создания».

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что «пять оборотов – это сложная штука» и он будет потрясен, если увидит подобный прыжок.

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