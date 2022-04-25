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50 минут назад

Стал известен гонорар Медведевой за участие в «Ледниковом периоде»

Lenta.ruиещё 1

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева заработала 275 тысяч за участие в шоу «Ледниковый период». Размер гонорара сообщил Starhit.

Стал известен гонорар Медведевой за участие в «Ледниковом периоде»
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно источнику, Ольга Бузова заработала больше. Телеведущей за участие в прошлом сезоне проекта в 2020 году заплатили 325 тысяч.

Медведева в «Ледниковом периоде» выступала в паре с блогером Даней Милохиным. По итогам проекта они заняли третье место, набрав в финале 13 баллов. Также пара выиграла приз зрительских симпатий. Шоу, в котором профессиональные фигуристы катаются в паре со знаменитостями, не имеющими профессиональной подготовки, выходит на Первом канале с 2007 года.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Играх в Пхенчхане она завоевала серебро, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Она также стала серебряным призером Олимпиады-2018 в командных соревнованиях.

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