Делегатов из России могут не допустить на конгресс ISU

Совет ISU сообщил, что принял к сведению позицию более 20 федераций, которые предложили не допускать делегатов двух стран к конгрессу. Однако окончательное решение по этому вопросу пока отложено.

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Ранее «Матч ТВ» сообщал, что представители России смогут присутствовать на конгрессе, но вопрос об их участии в голосованиях оставался открытым.

На данный момент российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).