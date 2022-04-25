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1 час назад

Решение об участии делегатов России и Беларуси в конгрессе ISU еще не принято

Sports.ruиещё 8

Совет ISU сообщил, что принял к сведению позицию более 20 федераций, которые предложили не допускать делегатов двух стран к конгрессу. Однако окончательное решение по этому вопросу пока отложено.

Делегатов из России могут не допустить на конгресс ISU
Фото: sports.rusports.ru

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что представители России смогут присутствовать на конгрессе, но вопрос об их участии в голосованиях оставался открытым.

На данный момент российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

UPD: изначально в данной публикации был представлен неверный перевод пресс-релиза ISU о том, что Россия и Беларусь не примут участия в конгрессе.

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