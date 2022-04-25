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24 минуты назад

Плющенко об отмене Гран-при России: «Мы сейчас не должны питать иллюзий, что нам дадут какие-либо международные старты»

Sports.ruиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался об отмене этапа Гран-при России в следующем сезоне.

Плющенко высказался об отмене Гран-при России
Фото: ТАССТАСС

«Я к этому был готов уже давно. Думаю, все остальные тоже. Мы сейчас не должны питать иллюзий, что нам дадут какие-либо международные старты. Наши спортсмены должны продолжать тренироваться.

Надо делать соревнования высокого уровня внутри страны. Надеюсь, в скором времени все поменяется. Стоит ли подавать в Спортивный арбитражный суд (CAS)? Это вопрос к федерации», – сказал Плющенко.

ISU отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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