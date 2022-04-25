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1 час назад

Алине Загитовой грозит отчисление из университета за неуспеваемость

Чемпионат.com

У Алины Загитовой проблемы в учёбе. «Чемпионату» стали известны подробности.

Алине Загитовой грозит отчисление из университета за неуспеваемость
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В одном из мессенджеров куратор группы сообщил, что на заседании дисциплинарной комиссии было принято решение вынести замечания студентам, не посещающим занятия и не аттестованным более чем по двум предметам. В списке оказались олимпийская чемпионка Алина Загитова, поступившая в РАНХиГС в 2020 году.

В следующем сообщении группы куратор напоминает, что студенты зачислены на очную форму обучения. Она не предполагает, что в качестве уважительной причины непосещения занятий можно указать работу.

Из сообщений следует, что Загитовой нужно решить проблемы по учёбе до конца текущей недели. Иначе, по словам куратора, в ведомости будет указано «не зачтено», после чего будут поданы документы на отчисление.

Фигурное катание,РАНХиГС,
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