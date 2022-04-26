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1 час назад

Информацию о грозящем Загитовой отчислении опровергли

Lenta.ruиещё 8

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опровергли информацию о грозящем фигуристке Алине Загитовой отчислении. Об этом стало известно изданию «Спорт-Экспресс».

Информацию о грозящем Загитовой отчислении опровергли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алина всегда была центром внимания, и остается им даже когда переходит со льда в аудиторию», — прокомментировали ситуацию в учебном заведении. В РАНХиГС подчеркнули, что планов по отчислению спортсменки нет.

Ранее 25 апреля «Чемпионат.com» сообщил, что Загитова попала в список студентов, кому дисциплинарная комиссия университета вынесла замечания. Отмечалось, что учащиеся не посещают занятия и не аттестованы более чем по двум предметам.

Фигуристка была зачислена на контрактное отделение факультета журналистики РАНХиГС 30 августа 2020 года. Спортсменка обучается по программе «Продюсирование и культурная политика».

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке карьеры.

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