Информацию о грозящем Загитовой отчислении опровергли

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опровергли информацию о грозящем фигуристке Алине Загитовой отчислении. Об этом стало известно изданию «Спорт-Экспресс».

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«Алина всегда была центром внимания, и остается им даже когда переходит со льда в аудиторию», — прокомментировали ситуацию в учебном заведении. В РАНХиГС подчеркнули, что планов по отчислению спортсменки нет.

Ранее 25 апреля «Чемпионат.com» сообщил, что Загитова попала в список студентов, кому дисциплинарная комиссия университета вынесла замечания. Отмечалось, что учащиеся не посещают занятия и не аттестованы более чем по двум предметам.

Фигуристка была зачислена на контрактное отделение факультета журналистики РАНХиГС 30 августа 2020 года. Спортсменка обучается по программе «Продюсирование и культурная политика».