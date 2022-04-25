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1 час назад

Тарасова дала оценку решению ISU отказаться от этапа Гран-при по фигурному катанию в России

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказаться от этапа Гран-при в России в сезоне-2022/23. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"В нашей стране закрывают фигурное катание"
Фото: ТАССТАСС

"Ужасная новость. В нашей стране закрывают фигурное катание. И занимается этим ISU — тот орган, который должен заниматься отстаиванием прав и фигуристов, и тренеров, и федерации, которая так много сделала для побед наших спортсменов на соревнованиях разного уровня", - заявила Тарасова.

Напомним, что ISU продлил действие отстранения спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. Представители США, Канады, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Испании, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии выступили с требованием продления санкций в адрес российских фигуристов, а также запрета России на участие в конгрессе ISU, который состоится в июне.

Кроме того, эти страны стали инициаторами исключения этапа Гран-при в России из международного календаря на встрече с национальными федерациями на мировом первенстве в Монпелье 27 марта. Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что не ждет положительных для России результатов в предстоящем конгрессе ISU.

Фигурное катание,Дмитрий Губерниев,Татьяна Тарасова,
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