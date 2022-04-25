Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказаться от этапа Гран-при в России в сезоне-2022/23. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Фото: ТАСС ТАСС

"Ужасная новость. В нашей стране закрывают фигурное катание. И занимается этим ISU — тот орган, который должен заниматься отстаиванием прав и фигуристов, и тренеров, и федерации, которая так много сделала для побед наших спортсменов на соревнованиях разного уровня", - заявила Тарасова.

Напомним, что ISU продлил действие отстранения спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. Представители США, Канады, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Испании, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии выступили с требованием продления санкций в адрес российских фигуристов, а также запрета России на участие в конгрессе ISU, который состоится в июне.