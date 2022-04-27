Российская фигуристка Камила Валиева показала фотографии из Кремля, где сегодня, 26 апреля, победители и призёры Олимпиады-2022 встретились с президентом Владимиром Путиным.

Фото: ТАСС ТАСС

Камиле, как победительнице командного турнира в составе сборной России, был вручён Орден Дружбы. Отметим, что награждение совпало с днём рождения фигуристки, которой сегодня исполнилось 16 лет. На одном из снимков вместе с Камилой — олимпийская чемпионка в команде и бронзовый призёр Игр в парном катании Анастасия Мишина.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.