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1 час назад

Команда Тутберидзе необычно поздравила Камилу Валиеву с днём рождения

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В соцсетях команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовали пост, посвящённый олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях Камиле Валиевой. Сегодня, 26 апреля, Валиевой исполнилось 16 лет.

Команда Тутберидзе необычно поздравила Камилу Валиеву с днём рождения
Фото: globallookpressgloballookpress

«Будь в день рожденья счастлива, Камила! Пусть жизнь твоя наполнится теплом! Здоровья тебе, радости и силы! На льду успехов и побед во всём!» — отмечается в поздравлении от команды Тутберидзе.

Камила Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота, ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ.

Этери Тутберидзе,
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