Трусова рассказала про пятерной прыжок

«Я пробовала (делать пятерной прыжок), но это больше не тренировка прыжка, а попытки. Я не говорила, что я его прыгну. Я говорила, что если буду тренировать этот прыжок, то хочу прыгнуть раньше, чем все. Я надеюсь, что буду его тренировать, не говорю, что точно прыгну, но считаю это реальным», – сказала Трусова.