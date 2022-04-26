В России задумали провести свой турнир Гран-при по фигурному катанию

Проведение внутрироссийского Гран-при по фигурному катанию будет полезно для отечественных спортсменов, однако эти соревнования все равно будут несравнимы по статусу с международными стартами. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" во вторник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
"Конечно, для наших спортсменов это будет полезно, - сказала Тарасова. - Но это будет немножечко не то. Сколько бы мы соревнований не проводили, они не будут международными. В международных соревнованиях у нас никто не будет участвовать. Их сразу дисквалифицируют, есть такие правила. Поэтому у иностранцев не получится выступать у нас".
В понедельник Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. Во вторник министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что прорабатывается вариант проведения внутреннего Гран-при в России.