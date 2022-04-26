Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

В России задумали провести свой турнир Гран-при по фигурному катанию

ТАСС

Проведение внутрироссийского Гран-при по фигурному катанию будет полезно для отечественных спортсменов, однако эти соревнования все равно будут несравнимы по статусу с международными стартами. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" во вторник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В России задумали провести свой турнир Гран-при по фигурному катанию
Фото: globallookpressgloballookpress

"Конечно, для наших спортсменов это будет полезно, - сказала Тарасова. - Но это будет немножечко не то. Сколько бы мы соревнований не проводили, они не будут международными. В международных соревнованиях у нас никто не будет участвовать. Их сразу дисквалифицируют, есть такие правила. Поэтому у иностранцев не получится выступать у нас".

В понедельник Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. Во вторник министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что прорабатывается вариант проведения внутреннего Гран-при в России.

Фигурное катание,Олег Матыцин,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители