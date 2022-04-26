Путин дал совет фигуристке Валиевой

Президент России Владимир Путин поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву, принимавшую участие в Олимпийских играх в Пекине и занявшую четвертое место. Он отметил, что спортсменка вывела фигурное катание на новую высоту.

Фото: Михаил Климентьев/РИА «Новости» Михаил Климентьев/РИА «Новости»

«Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства. Такого невозможно добиться при помощи каких-то средств», — сказал Путин во время награждения, трансляция которого велась на телеканале «России 24».

Путин в конце февраля подписал указ о вручении госнаград российским олимпийцам — победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Орденом Дружбы наградили и российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место на Олимпиаде, а также стала чемпионкой в короткой программе.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. В начале Игр Валиева попала в допинг-скандал, из-за которого ее временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине. В крови спортсменки якобы было обнаружено запрещенное вещество — триметадизин. Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявлял, что Валиеву представят к госнаграде, несмотря на четвертое место.