Валиева оценила получение награды от президента в день своего 16-летия

Фигуристка Камила Валиева назвала большой честью получение награды из рук президента России. Об этом она сказала на встрече Владимира Путина с олимпийцами, пишет РИА Новости.

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Владимир Путин встретился с победителями Олимпийских игр в Пекине и вручил госнаграды золотым медалистам. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Камила Валиева была удостоена Орденом Дружбы. Спортсменка, которая в этот день отмечает 16-летие, отметила, что рада тому, что президент нашел время для встречи со спортсменами.

«Для меня большая честь в день своего 16-летия получать государственную награду от президента РФ. Спасибо вам большое, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно», - сказала Камила после получения награды.

Перед церемонией чествования чемпионов Олимпиады-2022 Путин поздравил российских спортсменов, отметив, что их победы стали украшением Игр в Пекине.