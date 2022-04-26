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1 час назад

Валиева оценила получение награды от президента в день своего 16-летия

Елена Прошина

Фигуристка Камила Валиева назвала большой честью получение награды из рук президента России. Об этом она сказала на встрече Владимира Путина с олимпийцами, пишет РИА Новости.

Валиева оценила получение награды от президента в день своего 16-летия
Фото: ТАССТАСС

Владимир Путин встретился с победителями Олимпийских игр в Пекине и вручил госнаграды золотым медалистам. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Камила Валиева была удостоена Орденом Дружбы. Спортсменка, которая в этот день отмечает 16-летие, отметила, что рада тому, что президент нашел время для встречи со спортсменами.

«Для меня большая честь в день своего 16-летия получать государственную награду от президента РФ. Спасибо вам большое, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно», - сказала Камила после получения награды.

Перед церемонией чествования чемпионов Олимпиады-2022 Путин поздравил российских спортсменов, отметив, что их победы стали украшением Игр в Пекине.

Напомним, ранее стало известно, что двое олимпийцев не смогут принять участие в мероприятии. Лыжник Александр Большунов не смог участвовать во встрече из-за болезни. Также отсутствовала фигуристка Анна Щербакова. В этот день она будет принимать участие в шоу Этери Тутберидзе в Нижнем Новгороде. Кроме того, спортсменка не уходила на карантин перед встречей с президентом.

Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Александр Большунов,Анна Щербакова,Владимир Путин,
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