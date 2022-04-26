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1 час назад

Валиева обратилась к Путину

Никита Бородкин

Чемпионка ОИ-2022 в командных соревнованиях, фигуристка Камила Валиева поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку спортсменов и любовь к спорту. Как сообщает РИА Новости, она призналась, что рада встрече с лидером государства.

Валиева поблагодарила Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. Для меня большая честь в день моего 16-летия получить государственную награду из рук президента России. Спасибо, что вы любите спорт и нас поддерживаете», — сказала Валиева президенту.

Напомним, что 26 апреля президент России Владимир Путин встретился с победителями Олимпийских игр в Пекине и вручил государственные награды золотым медалистам. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Сборная России на ОИ-2022 завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). В медальном зачете команда стала девятой, по общему количеству наград — второй.

Фигурное катание,Камила Валиева,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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