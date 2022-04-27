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1 час назад

Ковтун о внутренней серии Гран-при: «Если хотим, чтобы приезжали фигуристы из других стран, будет необходимо подтверждение от ISU. Скорее всего, его не дадут»

Sports.ru

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун прокомментировал идею провести внутреннюю серию Гран-при по фигурному катанию.

Ковтун не верит в российское Гран-При
Фото: EPAEPA

«Идея классная, но если они хотят проводить турнир с приглашенными зарубежными участниками, которым будут интересны эти соревнования, то это нужно делать все равно с подтверждением от ISU.

Если мы хотим, чтобы на этот Гран-при приезжали фигуристы из других стран, это подтверждение будет просто необходимо. Либо тогда спортсмены полетят в бан, если будут участвовать на неподтвержденном соревновании в России.

Что будет? Скорее всего, ISU подтверждение нам не даст. Мы же видим их отношение. Получается, что это будут просто российские соревнования. Идея-то очень хорошая, просто непонятно, насколько возможно ее реализовать», – сказал Ковтун.

Фигурное катание,Максим Ковтун,
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