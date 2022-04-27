Лыжница Степанова извинилась перед Валиевой

«Извинилась перед Камилой Валиевой. В прямом эфире на «Матч ТВ» не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, все прозвучало совершенно неоправданно резко. Была не права! Если хотите знать, это чуть ли единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И еще это урок на будущее – стройнее формулировать мысли», — написала Степанова.