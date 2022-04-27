Лыжница Степанова извинилась перед Валиевой

Лыжница сборной России Вероника Степанова в своем Telegram-канале рассказала об общении с фигуристкой Камилой Валиевой во время посещения Кремля.
«Извинилась перед Камилой Валиевой. В прямом эфире на «Матч ТВ» не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, все прозвучало совершенно неоправданно резко. Была не права! Если хотите знать, это чуть ли единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И еще это урок на будущее – стройнее формулировать мысли», — написала Степанова.
Во время эфира Степанова отметила, что 15-летняя фигуристка должна была понимать всю ответственность. Также лыжница заявила о клейме нашей страны из-за ситуации с допингом.
Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.
Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от соревнований.