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1 час назад

Лыжница Степанова извинилась перед Валиевой за слова о ней в эфире телеканала

Газета.Ru

Лыжница сборной России Вероника Степанова в своем Telegram-канале рассказала об общении с фигуристкой Камилой Валиевой во время посещения Кремля.

Лыжница Степанова извинилась перед Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Извинилась перед Камилой Валиевой. В прямом эфире на «Матч ТВ» не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, все прозвучало совершенно неоправданно резко. Была не права! Если хотите знать, это чуть ли единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И еще это урок на будущее – стройнее формулировать мысли», — написала Степанова.

Во время эфира Степанова отметила, что 15-летняя фигуристка должна была понимать всю ответственность. Также лыжница заявила о клейме нашей страны из-за ситуации с допингом.

Камила Валиева показала фотографии из Кремля

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от соревнований.

Фигурное катание,Камила Валиева,Вероника Степанова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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