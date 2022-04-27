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57 минут назад

Валиева о спортивном режиме: «В сезоне я больше слежу за весом, а сейчас – за вкусом. А на вечеринки пока не хочется»

Sports.ru

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о планах, спортивном режиме и Ордене дружбы.

"Я ем все, что хочу." - Валиева о питании, планах на будущее и учебе
Фото: Sports.ruSports.ru

О планах

«Хочу наконец-то попробовать себя в новых образах на соревнованиях. Отдохнуть хочется тоже и дальше продолжать радовать зрителей фигурным катанием, стараться выступать, доставлять удовольствие всем».

Об учебе

«Буду сдавать ОГЭ: английский язык, биологию, русский язык и математику. Что из них знаю? Математику и биологию точно.

Наверное, поступать буду в физкультурный, на тренера. Все-таки столько лет я отдала фигурному катанию. Буду учиться на тренера, а дальше посмотрю, что мне будет больше нравиться».

Об ордене Дружбы

«Орден Дружбы мне вручил Владимир Владимирович Путин. Нам должны передать коробочки, я пока еще ее не получила, поэтому пока что аккуратненько сложила со всеми медалями».

О спортивном режиме

«Я ем все, что хочу. Просто в сезоне я больше слежу за весом, а сейчас – за вкусом, ха-ха. А на вечеринки пока не хочется».

О важных качествах спортсмена

«Трудолюбие и, наверное, уважение к соперникам. И уважение к себе, и к соперникам, и к тренерам, и к родителям – ты должен уважительно ко всем относиться и, самое главное, трудиться», – сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

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Фигурное катание,Камила Валиева,Владимир Путин,Первый канал,
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