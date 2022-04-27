Фигуристка Валиева назвала качества, которые помогут стать хорошим спортсменом

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале назвала качества, которые помогут спортсмену становиться лучше.

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"Что важно, чтобы стать хорошим спортсменом? Трудолюбие и, наверное, уважение к соперникам. И уважение к себе, и к соперникам, и к тренерам, и к родителям – ты должен уважительно ко всем относиться и, самое главное, трудиться", – сказала Валиева.

15-летняя фигуристка на Олимпийских играх — 2022 помогла национальной команде завоевать золотую медаль в командном турнире. После этого она попала в допинговый скандал: в пробах спортсменки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного триметазидина. Защита спортсменки сделала заявление о том, что допинг мог попасть в ее организм из-за лекарства ее дедушки.

Валиева добилась возобновления участия в Играх. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону россиянки, что позволило ей выступить в личном турнире, где она оказалась четвертой.