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2 часа назад

Татьяна Тарасова показала, как выглядела в молодости. Фото

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила в своих социальных сетях две архивные фотографии. На снимках Тарасова (слева) изображена с фигуристкой Мариной Зеленецкой.

Татьяна Тарасова показала, как выглядела в молодости. Фото
Фото: globallookpressgloballookpress
.Фото из личного архива Татьяны Тарасовой

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ.

.Фото из личного архива Татьяны Тарасовой

Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

Фигурное катание,Джонни Вейр,Андрей Миненков,Марина Климова,Евгений Платов,Оксана Грищук,Андрей Букин,Илья Кулик,Наталья Бестемьянова,Эван Лайсачек,Денис Тен,Ирина Моисеева,Алексей Ягудин,Сергей Пономаренко,Ирина Романова,Татьяна Тарасова,Ирина Николаева,Ирина Роднина,Александр Зайцев,
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