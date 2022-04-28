Татьяна Тарасова показала, как выглядела в молодости. Фото

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила в своих социальных сетях две архивные фотографии. На снимках Тарасова (слева) изображена с фигуристкой Мариной Зеленецкой.
В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ.
Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.