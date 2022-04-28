Рудковская возмущена новым рейтингом Forbes

«Насчёт девочек я абсолютно не согласна, что их нет в рейтинге. Я более чем уверена, что Саши Трусовой олимпийская финальная песенка ещё не спета. Зная хорошо эту девочку, могу сказать, что она доедет до втрой своей Олимпиады и прыгнет весь планируемый ею контент! Считаю, что она единственная способна на сто процентов нарушить устоявшуюся систему у девочек штаба Этери Тутберидзе заканчивать большой спорт максимум в 20 лет.