Тутберидзе похвалила Собянина

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала «Матч ТВ», что получила меньше миллиона рублей за медаль, завоёванную на Олимпийских играх в Пекине. Нигматуллина стала бронзовым призером в смешанной эстафете и серебряным в женской эстафете. Ранее правительство Тюменской области выплатило 10 миллионов рублей победителям Игр, 15 миллионов рублей получили чемпионы соревнований, представляющие Ханты-Мансийск. Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Они будут выплачены в конце года. Насколько знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской республики, — сказала Нигматуллина. — 900 тысяч, верно? — Ещё меньше. — Это за одну медаль? — Да, за одну медаль. — Когда вы слышите новость про Тюмень и Ханты, вам не становится обидно? — Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки. — У вас не пропадает желание работать дальше в регионе? Или вам хотелось бы сменить его? — Надеюсь, что во всём можно договариваться, но пока это у нас не получается.