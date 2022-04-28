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31 минуту назад

Тутберидзе похвалила Собянина

Матч ТВиещё 3

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку российских спортсменов.

Тутберидзе похвалила Собянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 апреля Собянин в здании правительства Москвы принимает спортсменов и тренеров, завоевавших медали на Олимпийских играх-2022.

— Я немного волнуюсь. Хочу поблагодарить вас лично. Я здесь второй раз и сейчас я могу точно сказать, что Сергей Семенович Собянин — человек слова и дела. Спасибо вам огромное за огромную помощь в строительстве катка, которое ведется. Спасибо огромное за поддержку спортсменов и тренеров. И спасибо руководителям Москомспорта, которые делают все для нас, — сказала Тутберидзе.

9 марта стало известно, что Собянин подписал постановление, по которому московские победители и призеры Олимпийских игр в Пекине получат денежные сертификаты. Размер социальных выплат составит 4 миллиона рублей олимпийским чемпионам, 2,5 миллиона рублей серебряным призерам и 1,7 миллиона рублей бронзовым призерам. Тренеры, подготовившие олимпийцев, получат выплаты в размере 50 процентов от указанных сумм.

На счету московских спортсменов на Играх в Пекине 13 медалей: три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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