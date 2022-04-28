Тутберидзе похвалила Собянина

— Я немного волнуюсь. Хочу поблагодарить вас лично. Я здесь второй раз и сейчас я могу точно сказать, что Сергей Семенович Собянин — человек слова и дела. Спасибо вам огромное за огромную помощь в строительстве катка, которое ведется. Спасибо огромное за поддержку спортсменов и тренеров. И спасибо руководителям Москомспорта, которые делают все для нас, — сказала Тутберидзе.