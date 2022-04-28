Армения поддержала российских фигуристов

Глава Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян заявила, что организация выступала за участие представителей России в летнем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).
«Мы получили письмо от ISU, где написано было, хотим ли, чтобы ФФКР участвовала на конгрессе, мы ответили, что, конечно, хотим, чтобы они приняли участие на конгрессе.
Мы всегда поддерживали, и наш народ всегда был с Россией», – сказала Степанян.
Конгресс состоится в июне 2022 года в Таиланде.
В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?
Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине