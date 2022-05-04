Анна Щербакова поделилась снимками годичной давности

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографии в красном платье. По словам Щербаковой, снимки сделаны год назад

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила свою соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).