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40 минут назад

«ЭТИ ФОТО СДЕЛАНЫ ГОД НАЗАД». АННА ЩЕРБАКОВА ВЫЛОЖИЛА СНИМКИ В КРАСНОМ ПЛАТЬЕ

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографии в красном платье. По словам Щербаковой, снимки сделаны год назад

Анна Щербакова поделилась снимками годичной давности
Фото: ТАССТАСС
из личного архива Анны Щербаковой

«Эти фото сделаны год назад. Самое время выложить», — подписала фотографии фигуристка

из личного архива Анны Щербаковой

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила свою соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме (Швеция).

Фигурное катание,Александра Трусова,Анна Щербакова,
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