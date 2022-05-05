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2 часа назад

«Я немножко раздолбай, сейчас это искореняется». Букин — о том, как его изменило отцовство

Чемпионат.comиещё 1

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, рассказал, как будет совмещать спортивную карьеру и семью.

Букин признался в раздолбайстве
Фото: ТАССТАСС

3 января 2022 года у Ивана и хореографа Алёны Самарской родился сын, которого назвали Артём.

«Как планирую совмещать отцовство со спортом? Скажу как пример, мы приезжаем в Новогорск частенько, и легкоатлеты, муж с женой, живут с ребёнком в Новогорске, нет никаких в этом проблем. Думаю, что с этим не будет никаких проблем, слава богу, у нас есть бабушки, дедушки. Приведу ещё один пример. Моя мама оставила меня бабушке в три с половиной месяца. И уехала на девять месяцев в Америку. И ничего, вырос (смеётся). Ничего страшного, дедушки, бабушки, придётся им тоже чуть-чуть покайфовать. Понятное дело, это не то что всё, я не буду с ним видеться. Конечно, я думаю, что у нас найдётся время пообщаться с моим сыном, мне никуда от этого не деться (смеётся). Сейчас он совсем маленький, с ним мама, бабушка, я приезжаю вечером, так же пытаюсь максимально помочь им, это всё-таки очень тяжело, у меня нет определённых скиллов. Хотя я его укладываю каждый вечер спать — это моё достижение. Песенка «Баю-баюшки-баю» и вообще отрубает моментально. Поменялся ли я с рождением сына? Не знаю, наверное, да. Ответственности, по крайней мере… Во мне мало как раз ответственности, я достаточно безответственный человек, немножко раздолбай, чуть-чуть прям, капельку (улыбается). Сейчас это потихонечку искореняется, мне не всегда это нравится. Но с этим приходится бороться, сейчас не может быть этого раздолбайства, потому что везде надо быть собранным», — сказал Букин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Фигурное катание,Иван Букин,Александра Степанова,
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