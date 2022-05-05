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1 час назад

Гендиректор РУСАДА о расследовании дела Валиевой: «В своей работе мы четко следуем положениям регламентирующих документов, а именно – требованиям WADA»

Sports.ru

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о ходе расследования дела фигуристки Камилы Валиевой.

Гендиректор РУСАДА рассказала о ходе расследования дела Валиевой
Фото: ТАССТАСС

Во время Олимпиады-2022 выяснилось, что декабрьская проба Валиевой оказалась положительной на запрещенный препарат триметазидин.

«В своей работе РУСАДА четко следует положениям регламентирующих документов, а именно – требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые указывают на необходимость проведения конфиденциального расследования.

Для проведения тщательного расследования, естественно, требуется время, расследование продолжается», – заявила Логинова.

Фигурное катание,Камила Валиева,Вероника Логинова,Всемирное антидопинговое агентство,
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