Гендиректор РУСАДА рассказала о ходе расследования дела Валиевой

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о ходе расследования дела фигуристки Камилы Валиевой.
Во время Олимпиады-2022 выяснилось, что декабрьская проба Валиевой оказалась положительной на запрещенный препарат триметазидин.
«В своей работе РУСАДА четко следует положениям регламентирующих документов, а именно – требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые указывают на необходимость проведения конфиденциального расследования.
Для проведения тщательного расследования, естественно, требуется время, расследование продолжается», – заявила Логинова.