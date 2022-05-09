Анна Щербакова рассказала об отношении её семьи к 9 мая

«В моей семье спустя много лет хранится память о моих прадедушках и прабабушках со стороны и мамы, и папы, которые воевали в Великой Отечественной Войне. Со стороны мамы — это Мосалов Никита Петрович. Он родом из села Прилепы Белгородской области. Он ушёл на фронт в первые дни войны, он участвовал в Курской битве, одном из крупнейших сражений во Второй мировой войне. Его сын — Мосалов Иван Никитович в 1941-м, ему тогда было всего 14 лет, он ехал на поезде в Москву и собирался поступать в Ремесленническое училище. В поезде он узнал о том, что началась война, поэтому с отцом он так и не попрощался. С папиной стороны — Садах Василий Феофрастович. Он только увидел новорожденную дочь и пошёл воевать. А так же Сметанников Михаил Федорович, он в 1942 году был принят в танковое училище в Казани и через полгода отправился воевать, был лейтенантом, командиром танка. И прошёл практически до конца войны. Лично я с ними не знакома, но родители много о них рассказывали. И не только об их сражениях, но и о том, какими они были в жизни. С детства, когда я ещё была маленькая, мы всегда ездили к памятникам солдатам и возлагали цветы. На парад победы моя семья часто ходила, я даже иногда с тренировок приезжала к Поколнной горе. Конечно, в этот день стараемся вспоминать», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.