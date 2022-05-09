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38 минут назад

«Немного в шоке»: грузинская фигуристка о российском чемпионе

Мария Иванова

Грузинская фигуристка Алина Урушадзе заявила, что была «в шоке» от результатов своего товарища по команде Марка Кондратюка на чемпионате Европы и Олимпиаде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Немного в шоке»: грузинская фигуристка о российском чемпионе
Фото: ТАССТАСС

Урушадзе тренируется в московском ЦСКА у Светланы Соколовской и представляет Грузию. У Соколовской также тренируются Кондратюк и Алена Косторная, выступающие за Россию.

В прошлом сезоне Кондратюк завоевал золотые медали чемпионатов России и Европы и стал олимпийским чемпионом в командном турнире Олимпиады-2022 (награждение отложении из-за ситуации с допинг-тестом Камилы Валиевой).

«Немного в шоке от его результатов – в хорошем смысле слова, просто неожиданно», - рассказала Урушадзе.

Она отметила, что Кондратюк стал намного увереннее в себе и продолжает развиваться.

Также Урушадзе рассказала, что часто общается с Косторной. Грузинская спортсменка назвала ее «очень ярким, громким и общительным человеком».

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Камила Валиева,Алена Косторная,Светлана Соколовская,
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