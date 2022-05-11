Директор катка в Норвуде высказался о визите Тутберидзе в США

Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика», – написала Стамп в электронной рассылке.