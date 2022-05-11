Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Директор катка в Норвуде о визите Тутберидзе в США: «Ей нельзя находиться на льду или у бортика. Ожидаем, что Этери соблюдет правила нашего клуба»

Sports.ruиещё 7

Директор катка в Норвуде Ребекка Стамп прокомментировала информацию о визите заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Директор катка в Норвуде высказался о визите Тутберидзе в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой.

Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика», – написала Стамп в электронной рассылке.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители