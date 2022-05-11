Авербух высказался о решении стать тренером

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух подробно прокомментировал своё решение стать тренером.

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«Я не ожидал, что это вызовет такой резонанс. Но подчёркиваю, что это не такое тренерство, что я забросил всё, встал у борта, ко мне прибежали только топовые спортсмены и я сразу начал возле них бегать. Во-первых, вся та работа, которая проходит, огромное количество различных направлений проектов, — это всё остаётся со мной. Но действительно мне захотелось — видимо, время пришло — попробовать себя в единственной нише, в которой я не пробовал на льду, — в тренерстве.

Я работаю в коллективе. В этом коллективе работает Елена Масленникова, с которой мы уже 20 лет [сотрудничаем] вместе. В этом коллективе работает Виталий Новиков, который из США переехал сюда. Я очень рад приходу в этот коллектив Игоря Ерёменко и Софьи Шевченко, в которых ещё есть некая нереализованность. Они ведут разных детей, у них даже конкуренция внутри. Они пришли, и у них есть свежее дыхание. У меня есть мой взгляд на те танцы, которые были. Есть Виталий, который со всей энергией бросился в эту историю, Елена Масленникова с огромным творческим потенциалом. Причём именно Елена Масленникова является старшим тренером этой школы, я ещё раз подчёркиваю, именно на ней фундамент этого.