Олимпийский чемпион отругал Тутберидзе

Наверное, американцы не дураки, хотя я отношусь к ним крайне негативно, особенно к руководству во главе с паралимпийцем Байденом. Я бы за прошедшие восемь лет собрал вокруг себя братские страны и потратил бы на это все усилия, чтобы потом не хвататься за голову, когда начали арестовывать яхты и особняки, а восемь бывших вице-премьеров бежали из страны.