Российско-финская фигуристка официально перешла в сборную Германии

Как стало известно «Матч ТВ», фигуристка Алиса Ефимова официально перешла в немецкую сборную. Она катается в паре с Рубеном Бломмартом.

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— Мы уже начали тренировки, готовимся к сезону. Осенью наконец-то сможем выступать за Германию на международных турнирах, — сообщила Алиса «Матч ТВ».

Спортсменка встала в пару с немецким фигуристом в сентябре 2020 года. Она долго искала подходящего партнера и тренера в России, но сделать это удалось лишь в Германии. Уже полтора года Ефимова и Бломмарт тренируются в Оберстдорфе в группе Флориана Юста и Александра Кёнига. Многократная чемпионка мира и Европы Алена Савченко завоевала олимпийское золото под руководством Кенига.

В декабре пара Ефимова / Бломмарт участвовала в чемпионате Германии — для наработки опыта совместных выступлений.Алиса Ефимова родилась и выросла в русскоязычной семье в Финляндии. Она представляла эту страну в одиночном виде, а в 2014 году переехала в Москву ради занятий парным катанием в группе Натальи Павловой. Девушка встала в пару с Александром Коровиным, в 2017 году они перешли тренироваться к Олегу Васильеву. Ефимова и Коровин вместе выиграли Универсиаду, но в начале 2020 года расстались после ряда неудачных выступлений.