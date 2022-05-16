Алексей Ягудин отреагировал на четверной аксель 17-летнего американца

«Ура-а-а-а! Свершилось. Четверной аксель. Первый в истории человечества, хоть пока и на тренировке, но это очень круто! Не попытка исполнить того, чем не владеешь и близко, как мы видели на ОИ в исполнении другого спортсмена (Юдзуру Ханю — Прим. «Чемпионата»), а здесь — как говорит Татьяна Анатольевна Тарасова: «Сделано». Илья, поздравляю», — написал Ягудин в своих соцсетях.