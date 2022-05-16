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2 часа назад

Алексей Ягудин отреагировал на чистый четверной аксель 17-летнего американца Ильи Малинина

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал то, что 17-летний фигурист Илья Малинин, представляющий США, приземлил четверной аксель на тренировке.

Алексей Ягудин отреагировал на четверной аксель 17-летнего американца
Фото: РИАРИА

«Ура-а-а-а! Свершилось. Четверной аксель. Первый в истории человечества, хоть пока и на тренировке, но это очень круто! Не попытка исполнить того, чем не владеешь и близко, как мы видели на ОИ в исполнении другого спортсмена (Юдзуру Ханю — Прим. «Чемпионата»), а здесь — как говорит Татьяна Анатольевна Тарасова: «Сделано». Илья, поздравляю», — написал Ягудин в своих соцсетях.

На данный момент ещё ни один фигурист в мире не исполнял чистый четверной аксель на соревнованиях. Ранее на соревнованиях попытки исполнить аксель в четыре с половиной оборота предпринимали двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и другой представитель США Артур Дмитриев-младший, но с ошибками на приземлении.

Фигурное катание,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,
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