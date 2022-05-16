Трусова рассказала об отношениях с Кридом

«С Ваней Дмитриенко познакомилась на шоу в Москве. Он приходил и сидел в первом ряду. Когда шоу закончилось, то он подходил, и они со мной фотографировались. Я была рядом. Он сказал, что когда я проезжала мимо, то не дала ему пять. На этом наше знакомство закончилось», — сказала Александра.