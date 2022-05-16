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9 минут назад

Трусова рассказала об отношениях с Кридом

Елена Прошина

Фигуристка Александра Трусова рассказала о дружбе и теплых отношениях с рэпером Егором Кридом. По ее словам, певец поддержал ее после Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Трусова рассказала об отношениях с Кридом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Егор мне писал после Олимпиады. Поддерживал», - рассказала фигуристка Youtube-каналу «Моховая, 9».

Также Александра Трусова заметила, что познакомилась с певцом Ваней Дмитриенко.

«С Ваней Дмитриенко познакомилась на шоу в Москве. Он приходил и сидел в первом ряду. Когда шоу закончилось, то он подходил, и они со мной фотографировались. Я была рядом. Он сказал, что когда я проезжала мимо, то не дала ему пять. На этом наше знакомство закончилось», — сказала Александра.

Ранее Александра Трусова рассекретила свой роман с фигуристом Марком Кондратюком. Слухи об их отношениях появились после совместного фото с отдыха в ОАЭ. По словам спортсменки, романтические отношения она позволила себе только после Олимпиады.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александра Трусова,Крид,
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