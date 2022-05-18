Составлен рейтинг самых скандальных выступлений фигуристов

С момента, когда российская фигуристка Елизавета Туктамышева впервые показала номер с раздеванием, прошло уже больше трех лет, но обсуждения не стихают до сих пор. Давно программы в фигурном катании не вызывали такого ажиотажа, хотя случай это не первый. Этот спорт помнит немало по-настоящему резонансных выступлений и оригинальных решений, часть из которых даже привела к крупным скандалам. «Лента.ру» вспоминает самые смелые постановки и неоднозначные образы известных фигуристов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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В начале мая российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, дала интервью, в котором ее спросили о номере Toxic в исполнении Елизаветы Туктамышевой. Просьба дать оценку выступлению ученицы Алексея Мишина — довольно частая.

Спортсменка заявила, что для нее самой стриптиз на льду неприемлем, но раз Туктамышевой нравится, проблем нет. «Она кайфует от своего тела и не считает чем-то плохим и неприличным показать свою красоту. Она уверена в себе. Почему ей кто-то может запретить это делать?» — добавила Худайбердиева.

Интерес к этой показательной программе чемпионки мира-2015 не угасает уже несколько лет, а она с радостью повторяет ее на различных шоу. Но какие еще выступления в истории фигурного катания так же запомнились и вызвали такую же неоднозначную реакцию?

«Костюм должен закрывать бедра и диафрагму»

Прославленная немка Катарина Витт, выступавшая в 1980-е, попыталась совершить в женском фигурном катании модную революцию. Для выступлений она выбирала по-настоящему экстремальные наряды, например, платья с открытым животом или излишне глубоким декольте. Фигуристку отчаянно критиковали, но она не обращала на это никакого внимания. В результате летом 1988-го Международный союз конькобежцев (ISU) даже ввел так называемое «правило Витт»: «Девушки должны кататься только в юбках, костюм должен закрывать бедра и диафрагму».

Последней каплей для ISU стала короткая программа Витт на победной для нее Олимпиаде-1988 в Калгари. Из соревновательных (не показательных) постановок она стала самой резонансной в карьере фигуристки. На лед спортсменка вышла в ярко-голубом блестящем купальнике с сеточкой и без юбки, вместо которой бедра едва прикрывали перья. В качестве музыкального сопровождения были выбраны мотивы бродвейского шоу. До сих пор именно этот образ считают визитной карточкой двукратной олимпийской чемпионки.

Катарина Витт Фото: Schrader / picture alliance / Getty Images

Реакция на поступок была неоднозначной. Многие эксперты сошлись во мнении, что так Витт пытается воздействовать на судей — из девяти рефери в панели было семь мужчин.

При этом коллеги немки по цеху посчитали, что ничего подобного спортсменка не имела в виду. «Этот костюм готовили и для ледовых шоу, к одному из которых она присоединится после Олимпиады. Мне кажется, Катарина думает шире, чем только о влиянии на судей», — заметила олимпийская чемпионка-1976, американка Дороти Хэмилл. «Костюм эффектный. Это правда, что для соревнований он на грани фола, но он отражает хореографию и музыку. Это нельзя назвать неприличным — я видела наряды хуже», — согласилась с соотечественницей Пегги Флеминг, чемпионка ОИ-1968.

«Надеюсь, когда-нибудь мой поступок оценят»

Сурия Бонали — французская фигуристка, которая известна, в частности, тем, что первой из женщин вставила в программу на соревнованиях четверные прыжки, сальхов и тулуп. Правда, попытку не засчитали из-за недокрутов.

Вся спортивная жизнь Бонали — борьба. Она пропагандировала новый стиль катания — силовой и акробатический, пыталась доказать всему миру, что важно и нужно стремиться выходить за пределы человеческих возможностей. Многие назвали ее циркачкой, критиковали за отсутствие должной хореографической подготовки. Хотя на чемпионатах Европы она побеждала пять раз, на мировом первенстве добыть золото все никак не удавалось: Сурия четыре раза становилась второй. Француженка считала, что ее усилия по продвижению технической стороны спорта обесценивают и причина кроется в цвете ее кожи.

Сурия Бонали Фото: Wally McNamee / CORBIS / Corbis / Getty Images

Программа, которая вызвала массу споров, — произвольная на Олимпийских играх-1998 в Нагано. После первого дня соревнований Бонали шла шестой и понимала, что шансов на пьедестал у нее нет. Тогда она решила исполнить крайне эффектный, но запрещенный элемент — сальто назад. По ее утверждению, это была попытка показать, что ее прокаты опережают время и те, кто относился к ней предвзято, неправы.

Судьи шоу не оценили, заминусовали элемент, и Сурия оказалась на итоговом десятом месте

После Олимпиады Бонали рассуждала: «Когда ты черная, то должна быть на голову сильнее любой белой соперницы. А я была не просто темнокожим фигуристом, но еще и темнокожей женщиной. Если бы нечто подобное сделал мужчина, все бы сказали: "Он поступил как настоящий мужик". Я же вошла в историю как спортсменка, которая, потеряв голову, пошла на необоснованный риск. Надеюсь, когда-нибудь мой поступок оценят по достоинству».

«Это толкает их на скользкую дорожку»

Пожалуй, самый странный скандал в танцах на льду разгорелся в сезоне-2009/2010 вокруг российского дуэта Оксаны Домниной и Максима Шабалина. Действующие на тот момент чемпионы мира для оригинального танца (по существовавшим до сезона-2010/2011 в танцах было три программы: обязательный, оригинальный и произвольный танцы — прим. «Ленты.ру») выбрали музыку с австралийскими мотивами, а оделись как представители коренного населения континента.

По задумке, Шабалин был опытным вождем, а Домнина — молодой девушкой, которая у него всему учится. Фигуристы демонстрировали специфические, характерные племенным танцам движения, а также элементы традиционных для племен церемоний.

Оксана Домнина и Максим Шабалин Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Увидев постановку, австралийские аборигены пришли в ярость. Лидер аборигенов штата Новый Южный Уэльс Бев Мантон назвала танец оскорбительным. «Понятно, что оно не имеет целью высмеять нашу культуру, но это не делает его приемлемым для аборигенов. Есть ряд проблем, и не меньшая из них то, что фигуристы носят коричневые костюмы, чтобы их кожа выглядела темнее. Уже это толкает их на скользкую дорожку», — замечала Мантон. А старейшина совета аборигенов того же штата Сола Беллеар в интервью Reuters заявил, что россияне украли элементы культуры племен и неправильно их интерпретировали. «Это пример эксплуатации аборигенов Австралии», — подчеркнул он. Австралийцы также выступили с требованием к Международному олимпийскому комитету (МОК) и ISU, чтобы те не допускали Домнину и Шабалина до соревнований.

Правда, до серьезных санкций все же не дошло. Тренер фигуристов Наталья Линичук ответила на критику тем, что в списке разрешенных танцев ISU есть танец аборигенов. Она добавила, что эпоха, которую воссоздают в программе Домнина и Шабалин, была задолго до появления современных континентов.

В итоге фигуристы заменили костюмы, но программу оставили. На Олимпиаде в Ванкувере в 2010-м они стали бронзовыми призерами.

«Бедная! Она хоть понимает, что катает?»

Один из последних спорных эпизодов произошел в 2021 году и связан с группой Этери Тутберидзе.

Дарья Садкова пришла в «Хрустальный» в сентябре 2020-го. Постановкой программ к сезону-2021/2022 для 13-летней спортсменки занялся не Даниил Глейхенгауз, основной хореограф группы, а Георгий Похилюк, новый человек в тренерском штабе. Для короткой он выбрал песню американской поп-дивы Ферги Be Italian. Вот отрывок из текста:

Будь дерзок, беззаботен,Если хочешь ущипнуть меня, Ущипни за что-нибудь мягкое!

Болельщики в социальных сетях задались вопросом, насколько эта композиция уместна для выступления девочки такого возраста. Многие из них пришли к выводу, что это пошло и недопустимо. «Бедная Даша! Она хоть понимает, что катает?», «Пожалуйста, поменяйте Даше короткую программу», «Да, странный выбор музыки», «Тренерский штаб в какой-то момент совершенно забыл о том, что должно быть хоть какое-то приличие и что детям нужно ставить детские или нейтральные программы», — писали они во «ВКонтакте».

Дарья Садкова Кадр: AbnormalSchoolType / YouTube

Справедливости ради, было и другое мнение: будто фигуристка во время проката выглядит взрослой не по годам и отлично отыгрывает роль. Кроме того, прежде спортсменки уже катали нечто в похожем стиле и довольно удачно, например, у Александры Трусовой была программа под песню Big Spender.

«Почему это вдруг Даша бедная? Она прекрасно понимает, что это слова не просто песни, они из мюзикла», «Даша не бедная, а очень классная», «Я не вижу вообще никакой проблемы. Все все могут выразить и в любом возрасте, нужно только найти правильную грань подачи и правильно научить», «Ни в коем случае ничего менять не надо. Что, музыка из оперы "Кармен" или саундтрек из "Убить Билла" подходят девочкам-подросткам (под "Кармен" каталась, например, Алина Загитова, тема из "Убить Билла" была у Трусовой — прим. "Ленты.ру")? Все тренеры делают как надо. Это творческие люди», — отмечали фанаты.