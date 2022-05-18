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3 часа назад

Тарасова предположила, отберут ли у России золото командника ОИ на фоне допинга Валиевой

Чемпионат.comиещё 3

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, как может развиваться ситуация с результатами командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Тарасова допускает, что у России отберут золото Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в составе сборной России была Камила Валиева, которая помогла команде завоевать золотые медали. Вскоре после победы стало известно, что допинг-тест Валиевой, взятый в декабре 2021 года, дал положительный результат. Церемония награждения медалями до сих пор не состоялась.

«Раньше я бы сказала, что уверена [что оставят золото]. А сейчас, в связи с такими новостями и такими решениями Федерации фигурного катания, не знаю. Думаю, что не посмеют забрать», — приводит слова Тарасовой Post News.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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