Стало известно, как Тутберидзе встретили в США

- Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой. Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика.