Стало известно, как Тутберидзе встретили в США

Главной новостью начала мая стало намерение Этери Тутберидзе прилететь в Бостон, чтобы лично наблюдать за процессом постановки новых программ для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Споры по этому вопросу возникли как в Штатах, так и в России. Слово взяла даже директор катка в Норвуде Ребекка Стамп которую цитирует Sport24.
- Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы понаблюдать за дочкой. Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика.
На сегодняшний день констатируем: американцы опцию «Закон Родченкова» пока не активируют. Этери Георгиевна без всяких проблем фотографируется с болельщиками и, что главное, спокойно общается как с Ришо, так и с Дианой.