Анна Щербакова стала амбассадором китайского автомобиля Chery Omoda 5

«Китай амбициозен и технологичен, здесь делают все в мире: от одежды и игрушек до гаджетов и автомобилей. И, конечно, предложение стать амбассадором футуристичного кроссовера OMODA 5 я встретила с огромным воодушевлением», — написала Щербакова на странице в социальной сети.