Российская фигуристка Анна Щербакова стала амбассадором китайского автомобиля Chery Omoda 5.
«Китай амбициозен и технологичен, здесь делают все в мире: от одежды и игрушек до гаджетов и автомобилей. И, конечно, предложение стать амбассадором футуристичного кроссовера OMODA 5 я встретила с огромным воодушевлением», — написала Щербакова на странице в социальной сети.
Фигуристка отметила, что впервые посетила Китай в 2019 году и была рада вновь вернуться в эту страну. Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном женском катании, а также чемпионкой мира и победительницей командного первенства 2021 года.