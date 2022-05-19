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2 часа назад

Анна Щербакова стала амбассадором китайского автомобиля Chery Omoda 5

Inoprosport

Российская фигуристка Анна Щербакова стала амбассадором китайского автомобиля Chery Omoda 5.

Анна Щербакова стала амбассадором китайского автомобиля Chery Omoda 5
Фото: ТАССТАСС

«Китай амбициозен и технологичен, здесь делают все в мире: от одежды и игрушек до гаджетов и автомобилей. И, конечно, предложение стать амбассадором футуристичного кроссовера OMODA 5 я встретила с огромным воодушевлением», — написала Щербакова на странице в социальной сети.

Фигуристка отметила, что впервые посетила Китай в 2019 году и была рада вновь вернуться в эту страну. Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном женском катании, а также чемпионкой мира и победительницей командного первенства 2021 года.

Фигурное катание,Анна Щербакова,
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