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1 час назад

Евгения Медведева отказала в фото узнавшим её болельщикам

Чемпионат.com

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева отказала в совместных фотографиях случайно узнавшим её болельщикам. Сегодня, 21 мая, Медведева выступала в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» в Оленегорске Мурманской области.

Евгения Медведева отказала в фото узнавшим ее болельщикам
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«А вот Женя Медведева расстраивает. Отказала в фото всем, кто к ней подошёл. За футболистами, кстати, такого давно не замечалось», — сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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После Олимпийских игр – 2018 Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к Брайану Орсеру. Однако перед сезоном-2020/2021 Евгения вернулась в «Хрустальный», но из-за травм больше не участвовала в соревнованиях. Евгения участвует в ледовых шоу и комментирует фигурное катание.

Фигурное катание,Брайан Орсер,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,Илья Авербух,
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