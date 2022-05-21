Евгения Медведева отказала в фото узнавшим ее болельщикам

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева отказала в совместных фотографиях случайно узнавшим её болельщикам. Сегодня, 21 мая, Медведева выступала в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» в Оленегорске Мурманской области.

«А вот Женя Медведева расстраивает. Отказала в фото всем, кто к ней подошёл. За футболистами, кстати, такого давно не замечалось», — сообщает телеграм-канал «Мутко против».

После Олимпийских игр – 2018 Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к Брайану Орсеру. Однако перед сезоном-2020/2021 Евгения вернулась в «Хрустальный», но из-за травм больше не участвовала в соревнованиях. Евгения участвует в ледовых шоу и комментирует фигурное катание.