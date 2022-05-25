Российский тренер назвал Тутберидзе революционером

«Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы. Обратите внимание, что у нее все фигуристы заходят на элементы по-разному, так, как им удобно. Ни один не повторяется», — сказал Добрин.